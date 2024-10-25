Вице-премьер Сербии заявил, что страна сохранит безвизовый въезд для россиян

«Мы не изменим свою политику в отношении россиян, не будем вводить визы или делать что-либо подобное. Вам всегда рады в Сербии, у нас люди любят Россию. Мы понимаем друг друга. Если у вас будет возможность оказаться в Белграде, вы почувствуете, что там любят Россию», — сказал политик в интервью ТАСС.