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Вице-премьер Сербии заявил, что страна сохранит безвизовый въезд для россиян

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что граждане России по-прежнему смогут приезжать в балканскую страну без оформления визы.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не изменим свою политику в отношении россиян, не будем вводить визы или делать что-либо подобное. Вам всегда рады в Сербии, у нас люди любят Россию. Мы понимаем друг друга. Если у вас будет возможность оказаться в Белграде, вы почувствуете, что там любят Россию», — сказал политик в интервью ТАСС.

По словам Вулина, Сербия для России не просто дружественная, а братская страна. Он отметил, что большинство перебравшихся в республику россиян исходили при этом из экономических соображений, так как хотят обезопасить свой бизнес от западных санкций.

«Но среди них есть и некоторые люди — это ни в коем случае не большинство, — кто пытался использовать сербское гостеприимство в неприемлемых для нас целях: ввязываться в политику, пользуясь сербским гостеприимством, чтобы навредить российскому правительству и президенту (России Владимиру) Путину. Мы это не поддерживаем и этого не позволяем», — подчеркнул сербский вице-премьер.