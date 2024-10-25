У Хабаровского края нет окраин — Дмитрий Демешин

Торжественный вечер, посвящённый 86-летию Хабаровского края, прошёл накануне вечером в Городском дворце культуры столицы региона. Как сообщает ИА «Хабаровский край», праздничное мероприятия собрало первых лиц региона и муниципальных образований, ветеранов, общественников и народных избранников. С торжеством весь Хабаровский край поздравил губернатор Дмитрий Демешин.
Даже в этот праздничный вечер глава региона, прежде всего, думал о работе. Фактически, он использовал трибуну праздничного краевого собрания, чтобы еще раз напомнить чиновникам и представителям краевой элиты о тех проблемах, которые волнуют людей, о стоящих перед властями приоритетных задачах, об ответственности управленцев перед народом.
— Мы отмечаем 86-ю годовщину образования уникального региона, центра Дальнего Востока. Это небольшой срок по меркам нашей страны с её тысячелетней историей. Но окраины Земли Русской всегда привлекали отважных и настойчивых людей! В девятнадцатом веке на берегу Амура благодаря нашим офицерам и солдатам появился военный пост Хабаровка — будущая столица Хабаровского края — город Хабаровск. Именно это и стало началом освоения всего Дальнего Востока, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
— Я посетил все районы края, некоторые — не по одному разу. И также, как Николай Задорнов, я влюбился в уникальную природу и проникся огромным уважением к жителям этих мест. Колоссальный географический, а главное, человеческий потенциал Хабаровского края должен быть реализован. Для этого у нас действительно есть всё! Богатая история, интересная современность. Сейчас перед нами открываются другие возможности. И наш с Вами девиз: «У Хабаровского края — нет окраин» поддержал Президент Владимир Владимирович Путин, — сказал губернатор.
В ходе праздничного вечера Дмитрий Демешин также вручил почётные знаки «Родительская слава Хабаровского края», «Материнская слава», знак «За супружеское долголетие», «Заслуженный ветеран» и «Отцовская слава». Последний получили отцы пяти и более детей.