У Хабаровского края нет окраин — Дмитрий Демешин

— Я посетил все районы края, некоторые — не по одному разу. И также, как Николай Задорнов, я влюбился в уникальную природу и проникся огромным уважением к жителям этих мест. Колоссальный географический, а главное, человеческий потенциал Хабаровского края должен быть реализован. Для этого у нас действительно есть всё! Богатая история, интересная современность. Сейчас перед нами открываются другие возможности. И наш с Вами девиз: «У Хабаровского края — нет окраин» поддержал Президент Владимир Владимирович Путин, — сказал губернатор.