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Посол России в Бразилии Лабецкий прокомментировал итоги саммита БРИКС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий, комментируя итоги саммита БРИКС в Казани, заявил РИА Новости, что Запад, говоря об изоляции РФ, занимается дезинформацией общественности.

Источник: Фотобанк саммита БРИКС

«Шестнадцатый саммит БРИКС в Казани, который впервые проходит в расширенном составе, лишний раз наглядно показал всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи», — указал он.

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября.

«На нынешнюю встречу приехали лидеры большого числа стран, официальные представители международных организаций. Все это отчетливо говорит об огромной значимости объединения», — добавил посол.

По его словам, обсуждаемые в ходе саммита многие актуальные темы глобальной и региональной повестки также подтверждают, что решать важные для всего человечества вопросы без участия как России, так и других стран БРИКС просто невозможно.

«Очевидно, что Запад, говоря об изоляции России, просто хочет выдавать желаемое за действительное, а на деле занимается дезинформированием мировой общественности», — заключил он.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

дипломатия