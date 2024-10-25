«Мы не готовы». В Британии сделали шокирующее заявление о будущем конфликте

«Великобритания, как и многие другие страны стала очень опытной и готовой к проведению военных операций. К чему мы не были готовы, так это к полноценной войне. Если мы не готовы сражаться, мы не в состоянии сдерживать врага. Это лежит в основе мышления НАТО. Мы должны не только быть способными защищать наши страны, но, что еще важнее, мы должны быть более эффективными в сдерживании, которое мы обеспечиваем против любой будущей агрессии», — приводит газета слова министра Хили.