Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы не готовы». В Британии сделали шокирующее заявление о будущем конфликте

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о неготовности вооруженных сил страны сдержать наступление противника в случае войны, о чем сообщила газета The Telegraph. «Опустошена и недофинансирована» — так он охарактеризовал нынешнюю армию Королевства.

Источник: AP 2024

«К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы к войне, то мы не в состоянии противостоять кому-либо», — сказал он.

По его словам, текущее неудовлетворительное состояние британской армии вызвано соответствующим отношением предыдущего правительства.

Высокопоставленный источник в армии сообщил The Telegraph, что британские военные прилагают максимум усилий для эффективного ведения современной войны, но Вооруженные силы страны не готовы вести войну.

«Великобритания, как и многие другие страны стала очень опытной и готовой к проведению военных операций. К чему мы не были готовы, так это к полноценной войне. Если мы не готовы сражаться, мы не в состоянии сдерживать врага. Это лежит в основе мышления НАТО. Мы должны не только быть способными защищать наши страны, но, что еще важнее, мы должны быть более эффективными в сдерживании, которое мы обеспечиваем против любой будущей агрессии», — приводит газета слова министра Хили.

Ранее газета i (входит в медиахолдинг Daily Mail and General Trust) со ссылкой на действующих и бывших чиновников в сфере обороны писала, что британские системы ПВО не смогут защитить страну в случае возможного конфликта.

В сентябре замминистра обороны Британии Люк Поллард заявил изданию Times, что Лондон в рамках военной поддержки Киева истощил собственные запасы вооружений.