«Мы не готовы». В Британии сделали шокирующее заявление о будущем конфликте

«К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы к войне, то мы не в состоянии противостоять кому-либо», — сказал он.
По его словам, текущее неудовлетворительное состояние британской армии вызвано соответствующим отношением предыдущего правительства.
Высокопоставленный источник в армии сообщил The Telegraph, что британские военные прилагают максимум усилий для эффективного ведения современной войны, но Вооруженные силы страны не готовы вести войну.
«Великобритания, как и многие другие страны стала очень опытной и готовой к проведению военных операций. К чему мы не были готовы, так это к полноценной войне. Если мы не готовы сражаться, мы не в состоянии сдерживать врага. Это лежит в основе мышления НАТО. Мы должны не только быть способными защищать наши страны, но, что еще важнее, мы должны быть более эффективными в сдерживании, которое мы обеспечиваем против любой будущей агрессии», — приводит газета слова министра Хили.
Ранее газета i (входит в медиахолдинг Daily Mail and General Trust) со ссылкой на действующих и бывших чиновников в сфере обороны писала, что британские системы ПВО не смогут защитить страну в случае возможного конфликта.
В сентябре замминистра обороны Британии Люк Поллард заявил изданию Times, что Лондон в рамках военной поддержки Киева истощил собственные запасы вооружений.