Трамп не исключил, что в случае победы на выборах помилует сына Байдена

«Я бы не стал вычеркивать это из списка», — сказал республиканец в ответ на вопрос радиоведущего Хью Хьюитта, помилует ли он Хантера Байдена, если того приговорят к тюремному заключению. При этом Трамп добавил, что Байден-младший «был плохим парнем».
В начале декабря 2023 года сыну американского лидера предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Прокуратура полагает, что он потратил миллионы долларов «на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы платить налоги». Ему может грозить до 17 лет лишения свободы. В сентябре 2024 года Байден-младший признал вину по всем девяти пунктам обвинения.
Кроме того, в июне 2024 года жюри присяжных признало сына американского лидера виновным по всем трем пунктам обвинения, касающегося нарушений при хранении оружия. По этому делу Хантеру Байдену может грозить до 25 лет лишения свободы.