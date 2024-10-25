Трамп не исключил, что в случае победы на выборах помилует сына Байдена

«Я бы не стал вычеркивать это из списка», — сказал республиканец в ответ на вопрос радиоведущего Хью Хьюитта, помилует ли он Хантера Байдена, если того приговорят к тюремному заключению. При этом Трамп добавил, что Байден-младший «был плохим парнем».