Шаг за шагом строим справедливый Казахстан — Токаев

«День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей. Благодаря сплоченности и солидарности мы преодолеваем самые сложные вызовы и претворяем в жизнь масштабные преобразования. Надежной опорой и главной движущей силой проводимых реформ выступают закон и порядок в обществе, трудолюбие и профессионализм граждан. Мы уверенно смотрим вперед и во благо будущих поколений шаг за шагом строим Справедливый Казахстан».