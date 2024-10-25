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Шаг за шагом строим справедливый Казахстан — Токаев

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Страна отмечает его 25 октября. Этот величественный праздник — олицетворение суверенитета Казахстана, символ возрождения нашей многовековой государственности, написал президент в своем поздравлении.

«День Республики способствует укреплению общенациональной идентичности, объединяя всех граждан вокруг наших фундаментальных ценностей. Благодаря сплоченности и солидарности мы преодолеваем самые сложные вызовы и претворяем в жизнь масштабные преобразования. Надежной опорой и главной движущей силой проводимых реформ выступают закон и порядок в обществе, трудолюбие и профессионализм граждан. Мы уверенно смотрим вперед и во благо будущих поколений шаг за шагом строим Справедливый Казахстан».

отметил Токаев.

Также он выразил уверенность, что все граждане Казахстана глубоко осознают эту большую ответственность и внесут свой вклад в укрепление нашей государственности.