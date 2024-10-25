День Республики отмечают в Казахстане

«Поэтому 25 октября достаточно важная и серьезная дата. В первую очередь суверенитет закладывался именно в этот день. Если обратиться к 16 декабря, то в целом сама по себе эта дата совпала с теми трагическими событиями, которые произошли в 1986 году. И поэтому для нас всегда этот праздник День независимости будет параллельно сопровождаться и днями траура. При этом 25 октября не имеет никаких негативных ассоциаций. Казахстанцы воспринимают его как очень хороший и добрый праздник. И именно с него начинается подлинность суверенитета».