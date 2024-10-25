МУС обвинил Монголию в нарушении Римского статута за отказ арестовать Путина

Палата предварительного производства II МУС постановила, что таким образом Монголия не выполнила обязательств в рамках сотрудничества с судом, что противоречит положениям Римского статута. В документе, фрагмент которого приводит «РИА Новости», отмечается, что все страны, признающие юрисдикцию МУС, обязаны арестовывать лиц, на которых выдан международный ордер, независимо от их статуса и гражданства.