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У супруги омского губернатора Алены Хоценко появился телеграм-канал

Свой телеграм-канал появился у спруги омского губернатора Виталия Хоценко Алены Хоценко. Первый пост в канале жена руководителя области опубликовала накануне, 24 октября 2024 года.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

«Омск — прекрасный город с множеством интересных событий! Более чем за год жизни здесь мне удалось познакомиться с восхитительными людьми, которые неравнодушны к родному региону. О них и не только буду писать в своем канале», — сообщила Алена Хоценко.

В следующем посте супруга губернатора рассказала о том, что в Омске в Центре развития особенных детей «Дитя Вселенной» открылся зал для занятий с использованием специализированного оборудования, закупленного благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Центры новых возможностей».

Судя по опубликованным кадрам, Алена Хоценко приняла участие в открытии нового пространства в Центре. Как отметила Алена Хоценко, вместе с уполномоченным по правам ребенка в Омской области Елизаветой Степкиной они обсудили дальнейшие планы развития Центра. Например, создание инфраструктуры для формирования у детей ИТ-навыков.

Также Алена Хоценко выразила слова благодарности выражаю уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марие Львовой-Беловой.