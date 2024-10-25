Лукашенко поздравил коллектив Службы безопасности Президента с 30-летием со дня образования

Президент подчеркнул: «Все эти годы, обеспечивая защиту высших должностных лиц государства, сопровождая подготовку и проведение массовых мероприятий, официальных визитов представительных зарубежных делегаций, вы всегда демонстрировали безупречную слаженность в работе и верность присяге, были образцом чести и мужества».
«Благодарю вас за исключительный профессионализм и способность оперативно выполнять задачи любой сложности, руководствуясь принципами истинной преданности долгу, Отечеству и белорусскому народу. Убежден в вашей готовности и впредь с достоинством и честью выполнять возложенные на вас обязанности, своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени во имя мира и процветания нашей родной Беларуси», — отметил Александр Лукашенко.
«Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким», — пожелал глава государства.
Поздравление главы государства коллективу Службы безопасности Президента Республики Беларусь.
Коллективу Службы безопасности Президента Республики Беларусь.
Уважаемые сотрудники и ветераны!
Поздравляю вас с 30-летием со дня образования Службы безопасности Президента Республики Беларусь.
Все эти годы, обеспечивая защиту высших должностных лиц государства, сопровождая подготовку и проведение массовых мероприятий, официальных визитов представительных зарубежных делегаций, вы всегда демонстрировали безупречную слаженность в работе и верность присяге, были образцом чести и мужества.
Благодарю вас за исключительный профессионализм и способность оперативно выполнять задачи любой сложности, руководствуясь принципами истинной преданности долгу, Отечеству и белорусскому народу.
Убежден в вашей готовности и впредь с достоинством и честью выполнять возложенные на вас обязанности, своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени во имя мира и процветания нашей родной Беларуси.
Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!
Александр Лукашенко,
25 октября 2024 года.