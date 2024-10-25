Лукашенко поздравил коллектив Службы безопасности Президента с 30-летием со дня образования

«Благодарю вас за исключительный профессионализм и способность оперативно выполнять задачи любой сложности, руководствуясь принципами истинной преданности долгу, Отечеству и белорусскому народу. Убежден в вашей готовности и впредь с достоинством и честью выполнять возложенные на вас обязанности, своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени во имя мира и процветания нашей родной Беларуси», — отметил Александр Лукашенко.