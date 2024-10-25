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Лукашенко поздравил коллектив Службы безопасности Президента с 30-летием со дня образования

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов Службы безопасности Президента Беларуси с 30-летием со дня образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент подчеркнул: «Все эти годы, обеспечивая защиту высших должностных лиц государства, сопровождая подготовку и проведение массовых мероприятий, официальных визитов представительных зарубежных делегаций, вы всегда демонстрировали безупречную слаженность в работе и верность присяге, были образцом чести и мужества».

«Благодарю вас за исключительный профессионализм и способность оперативно выполнять задачи любой сложности, руководствуясь принципами истинной преданности долгу, Отечеству и белорусскому народу. Убежден в вашей готовности и впредь с достоинством и честью выполнять возложенные на вас обязанности, своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени во имя мира и процветания нашей родной Беларуси», — отметил Александр Лукашенко.

«Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким», — пожелал глава государства.


Поздравление главы государства коллективу Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

Коллективу Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

Уважаемые сотрудники и ветераны!

Поздравляю вас с 30-летием со дня образования Службы безопасности Президента Республики Беларусь.

Все эти годы, обеспечивая защиту высших должностных лиц государства, сопровождая подготовку и проведение массовых мероприятий, официальных визитов представительных зарубежных делегаций, вы всегда демонстрировали безупречную слаженность в работе и верность присяге, были образцом чести и мужества.

Благодарю вас за исключительный профессионализм и способность оперативно выполнять задачи любой сложности, руководствуясь принципами истинной преданности долгу, Отечеству и белорусскому народу.

Убежден в вашей готовности и впредь с достоинством и честью выполнять возложенные на вас обязанности, своевременно и эффективно отвечать на вызовы времени во имя мира и процветания нашей родной Беларуси.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким!

Александр Лукашенко,
25 октября 2024 года.

Лукашенко Александр