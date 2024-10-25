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Лукашенко: Казахстан успешно отвечает на современные вызовы и активно участвует в глобальных процессах

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником — Днем Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Сегодня Астана успешно отвечает на современные вызовы и активно участвует в глобальных процессах, претворяя в жизнь масштабные реформы на пути к построению Справедливого Казахстана», — говорится в поздравлении.

«Уверен, что традиции дружбы и взаимного уважения между нашими народами будут и далее играть важную роль в поступательном расширении стратегического партнерства двух государств, способствовать углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил глава государства.

Президент Беларуси пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья, сил и энергии для осуществления всего намеченного, а братскому народу Казахстана — мира, единства и процветания.

Лукашенко Александр