Лукашенко: Казахстан успешно отвечает на современные вызовы и активно участвует в глобальных процессах

«Сегодня Астана успешно отвечает на современные вызовы и активно участвует в глобальных процессах, претворяя в жизнь масштабные реформы на пути к построению Справедливого Казахстана», — говорится в поздравлении.
«Уверен, что традиции дружбы и взаимного уважения между нашими народами будут и далее играть важную роль в поступательном расширении стратегического партнерства двух государств, способствовать углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил глава государства.
Президент Беларуси пожелал Касым-Жомарту Токаеву доброго здоровья, сил и энергии для осуществления всего намеченного, а братскому народу Казахстана — мира, единства и процветания.