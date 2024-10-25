Регистрация кандидатов в президенты начнется 22 ноября в Беларуси. Это следует из календарного плана организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Беларуси, который опубликован на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
Согласно информации, регистрация кандидатов в президенты начнется в Беларуси с 22 ноября и будет длиться по 31 декабря 2024 года включительно. В ЦИК уточнили, что удостоверения о регистрации кандидатам выдадут в двухдневный срок после регистрации.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года. Глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.
Ранее ЦИК сообщил, что досрочное голосование на выборах президента начнется 21 января.
Тем временем сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты стартует 7 ноября в Беларуси.