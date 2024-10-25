Регистрация кандидатов в президенты начнется 22 ноября в Беларуси

Согласно информации, регистрация кандидатов в президенты начнется в Беларуси с 22 ноября и будет длиться по 31 декабря 2024 года включительно. В ЦИК уточнили, что удостоверения о регистрации кандидатам выдадут в двухдневный срок после регистрации.