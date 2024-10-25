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Казахстан достиг немалых результатов в развитии — Бектенов

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Республики.

Источник: Sputnik.by

Как и президент, он отметил, что этот день имеет важное значение для всего казахстанского народа.

«Декларация о государственном суверенитете стала точкой отсчета нового этапа в истории нашей страны. Молодая независимая республика с великими историческими корнями смело взяла курс на построение правового, демократического государства. Сегодня Казахстан достиг немалых результатов в развитии, нас ждут еще более масштабные задачи».

написал Бектенов в поздравлении.

Благодаря единству народа, честному и добросовестному труду каждого гражданина наша страна достигнет новых больших высот, сказал глава правительства.

Ранее казахстанцев по традиции поздравил Токаев, пожелав процветания и благополучия.

Помимо премьера с Днем Республики поздравили министры и главы комитетов Казахстана. Сегодня по всей стране намечены праздничные мероприятия. Концерты, выставки и салюты ожидаются в областных центрах и Астане.