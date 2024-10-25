Казахстан достиг немалых результатов в развитии — Бектенов

Как и президент, он отметил, что этот день имеет важное значение для всего казахстанского народа.
«Декларация о государственном суверенитете стала точкой отсчета нового этапа в истории нашей страны. Молодая независимая республика с великими историческими корнями смело взяла курс на построение правового, демократического государства. Сегодня Казахстан достиг немалых результатов в развитии, нас ждут еще более масштабные задачи».
Благодаря единству народа, честному и добросовестному труду каждого гражданина наша страна достигнет новых больших высот, сказал глава правительства.
Ранее казахстанцев по традиции поздравил Токаев, пожелав процветания и благополучия.
Помимо премьера с Днем Республики поздравили министры и главы комитетов Казахстана. Сегодня по всей стране намечены праздничные мероприятия. Концерты, выставки и салюты ожидаются в областных центрах и Астане.