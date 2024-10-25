Замминистра энергетики РФ задержан в рамках дела, связанного с Пермским краем

По версии следствия, Сергей Мочальников в 2018 году подписал акты выполненных работ с ООО «Сибстройинвест», которое было исполнителем контракта. При этом он знал, что подрядчик предоставил недостоверную информацию об объеме выполненных работ и понесенных затратах. В итоге компания получила оплату в полном объеме, что повлекло существенное нарушение интересов государства. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании замминистра меры пресечения.
В июне этого года стало известно об аресте директора ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова и бизнесмена Роберта Шагиняна. Последнего силовики считают бенефициаром ряда компаний, в том числе и «Сибстройинвеста». Их обвиняют в мошенничестве, в том числе со средствами, выделенными на выполнение работ в Прикамье.