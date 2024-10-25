Замминистра энергетики РФ задержан в рамках дела, связанного с Пермским краем

В четверг сотрудники ФСБ и МВД провели серию обысков, после которых были задержаны заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский. Как сообщает Ъ, господину Мочальникову инкриминируются три эпизода злоупотребления полномочиями еще на посту директора департамента угольной промышленности Минэнерго. Один из них касается выполнения контракта на демонтаж зданий и сооружений, рекультивацию породных отвалов и сброса шахтных вод шахты Усьва-3. Этот объект расположен в Гремячинском городском округе Пермского края, шахта относится к Кизеловскому угольному бассейну, она была закрыта в 1957 году.