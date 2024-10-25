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Замминистра энергетики РФ задержан в рамках дела, связанного с Пермским краем

В четверг сотрудники ФСБ и МВД провели серию обысков, после которых были задержаны заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников и его предшественник Анатолий Яновский. Как сообщает Ъ, господину Мочальникову инкриминируются три эпизода злоупотребления полномочиями еще на посту директора департамента угольной промышленности Минэнерго. Один из них касается выполнения контракта на демонтаж зданий и сооружений, рекультивацию породных отвалов и сброса шахтных вод шахты Усьва-3. Этот объект расположен в Гремячинском городском округе Пермского края, шахта относится к Кизеловскому угольному бассейну, она была закрыта в 1957 году.

Источник: Коммерсантъ

По версии следствия, Сергей Мочальников в 2018 году подписал акты выполненных работ с ООО «Сибстройинвест», которое было исполнителем контракта. При этом он знал, что подрядчик предоставил недостоверную информацию об объеме выполненных работ и понесенных затратах. В итоге компания получила оплату в полном объеме, что повлекло существенное нарушение интересов государства. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании замминистра меры пресечения.

В июне этого года стало известно об аресте директора ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова и бизнесмена Роберта Шагиняна. Последнего силовики считают бенефициаром ряда компаний, в том числе и «Сибстройинвеста». Их обвиняют в мошенничестве, в том числе со средствами, выделенными на выполнение работ в Прикамье.