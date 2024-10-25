Лукашенко рассчитывает на расширение партнерства с Казахстаном

По словам президента, на сегодняшний день Казахстан успешно отвечает на современные вызовы и активно участвует в глобальных процессах. Вместе с этим реализуются масштабные реформы для построения Справедливого Казахстана.
«Уверен, что традиции дружбы и взаимного уважения между нашими народами будут и далее играть важную роль в поступательном расширении стратегического партнерства двух государств, способствовать углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил Лукашенко.
Глава государства пожелал Токаеву здоровья, сил и энергии для осуществления всего намеченного, а народу Казахстана — мира, единства и процветания.
День Республики
В Казахстане 25 октября отмечается День Республики.
Он был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года, но с 2009-го не отмечался. Однако в 2022 году по инициативе Токаева ему вернули статус национального праздника.
Традиционно в честь Дня Республики во всех регионах Казахстана проходят концерты, научные конференции, творческие конкурсы, спортивные состязания, патриотические, волонтерские и благотворительные акции.