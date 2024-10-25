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Лукашенко рассчитывает на расширение партнерства с Казахстаном

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от себя лично и от всех белорусов поздравил коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником — Днем Республики, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

По словам президента, на сегодняшний день Казахстан успешно отвечает на современные вызовы и активно участвует в глобальных процессах. Вместе с этим реализуются масштабные реформы для построения Справедливого Казахстана.

«Уверен, что традиции дружбы и взаимного уважения между нашими народами будут и далее играть важную роль в поступательном расширении стратегического партнерства двух государств, способствовать углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве», — отметил Лукашенко.

Глава государства пожелал Токаеву здоровья, сил и энергии для осуществления всего намеченного, а народу Казахстана — мира, единства и процветания.

День Республики

В Казахстане 25 октября отмечается День Республики.

Он был объявлен национальным праздником в октябре 1995 года, но с 2009-го не отмечался. Однако в 2022 году по инициативе Токаева ему вернули статус национального праздника.

Традиционно в честь Дня Республики во всех регионах Казахстана проходят концерты, научные конференции, творческие конкурсы, спортивные состязания, патриотические, волонтерские и благотворительные акции.

Лукашенко Александр