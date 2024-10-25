Лукашенко: ситуация с арестом российских ЗВР может коснуться и других стран

«А что завтра не коснется? Разве этот выпад и наглость американцев с арестом золотовалютных резервов — это никому не сигнал? Ведь ЗВР сегодня, кроме золота, многие хранят в долларах», — сказал белорусский лидер в интервью «Известиям».