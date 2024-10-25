Лукашенко: ситуация с арестом российских ЗВР может коснуться и других стран

По его словам, из-за этих действий приходится предлагать параллельную систему расчетов. Некоторые государства на это реагируют так, как будто их это не касается.
«А что завтра не коснется? Разве этот выпад и наглость американцев с арестом золотовалютных резервов — это никому не сигнал? Ведь ЗВР сегодня, кроме золота, многие хранят в долларах», — сказал белорусский лидер в интервью «Известиям».
Именно поэтому Минск поддержал в ходе саммита БРИКС предложения Москвы, направленные на избежание таких проблем в будущем. Лукашенко отметил, что в этой ситуации российское руководство, которое предлагает для решения ряд конкретных вопросов, «смотрит, наверное дальше».
Российские активы
После февраля 2022 года ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС. Эти деньги, как неоднократно заявляла Еврокомиссия, западные страны хотят передать Украине.
В апреле нижняя палата Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта, в котором есть норма о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.
В августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военных поставок Украине. Уже переведены 1,4 миллиарда евро.
Кремль не единожды заявлял о том, что принятие подобных решений расценивается как очередной шаг Запада в попрании всех правил и норм международного права. В Москве отмечали, возможная конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» западной экономики и «предметом судебных разбирательств».
МИД России назвал заморозку ЕС российских активов «воровством».
Президент России Владимир Путин отмечал, что те, кто занимается изъятием российских активов за рубежом, не понимают негативных последствий этого для себя же. Москва может ответить зеркально и имеет для этого все возможности.