Лукашенко сказал про планы Путина по Украине

Президент Беларуси допустил, что даже если Россия захочет завоевать Украину, то, вероятнее всего, на ее территории постоянно будет возникать партизанщина, которая состоит из настроенных против россиян людей. Он предположил, что такие агрессивно настроенные партизаны, которым «в любое время принесут взрывчатку», возможно, будут предпринимать попытки совершить теракт против России.