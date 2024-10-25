Лукашенко сказал про планы Путина по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью газете «Известия» на полях саммита БРИКС в Казани сказал про планы президента России Владимира Путина по Украине.
Глава государства обратил внимание на то, что, делая шаг, умный, мудрый политик должен думать о том: «а что дальше?».
— Поэтому перед Путиным, он об этом часто говорит, перед ним никогда не стояла задача завоевать. Мы часто обсуждаем этот вопрос, всегда задаем вопрос «а дальше что?», — уточнил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси допустил, что даже если Россия захочет завоевать Украину, то, вероятнее всего, на ее территории постоянно будет возникать партизанщина, которая состоит из настроенных против россиян людей. Он предположил, что такие агрессивно настроенные партизаны, которым «в любое время принесут взрывчатку», возможно, будут предпринимать попытки совершить теракт против России.
— Мир сейчас такой, это не Средневековье, когда захватил территорию, налоги платишь — и ладно, — мир изменился, мир другой, — подчеркнул глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об отношении Путина к специальной военной операции.
Также глава государства заявил, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт. Кроме того, Лукашенко сказал, что украинский конфликт не завершится в 2024 году.
Тем временем президент сказал, что Беларусь готова к выборам и ответу на любые провокации.