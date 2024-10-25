Индонезия хочет присоединиться к БРИКС

«Министр иностранных дел Сугионо на саммите “БРИКС плюс” выразил намерение Индонезии присоединиться к БРИКС… Присоединение к БРИКС не означает, что Индонезия выбирает сторону, а укрепляет свои позиции в качестве моста между развитыми и развивающимися странами, приверженную укреплению продовольственной безопасности, энергетической устойчивости и сокращению бедности на Глобальном Юге. Индонезия продолжает активно участвовать в различных форумах, включая G20 и G7», — говорится в заявлении МИД страны по итогам участия в форуме.
В ведомстве добавили, что на саммите БРИКС Индонезия подтвердила важность глобальной солидарности и призвала к прекращению огня в Палестине и Ливане.
«Сугионо подчеркнул роль БРИКС в укреплении сотрудничества между странами Глобального Юга и продвижении общих интересов развивающихся стран. Индонезия подчеркнула необходимость многосторонней реформы, чтобы сделать ее более инклюзивной и представительной на саммите “БРИКС плюс”», — отметили в министерстве.