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Шпаковский: Беларусь в рамках БРИКС интересует доступ к рынкам

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Белорусскую сторону в рамках БРИКС интересует доступ к рынкам и финансовым ресурсам, таким мнением поделился с РИА Новости советник-посланник посольства Беларуси в РФ Александр Шпаковский.

Источник: Sputnik.by

Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил журналистам на полях саммита БРИКС, который проходил в Казани, что республика стала государством-партнером в этом объединении.

По словам Шпаковского, Беларусь не только привержена целям построения многополярного миропорядка и разделяет «философию БРИКС».

«Она (Беларусь — Sputnik) также крайне заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам ввиду экспортно-ориентированного характера национальной экономики», — добавил дипломат.

Советник-посланник также считает, что белорусская сторона способна внести существенный вклад в развитие БРИКС в индустриально-технологическом смысле, в сферах науки и образования, а также в контексте обеспечения продбезопасности.

Саммит в Казани

Саммит стран БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.

Объединение было создано в 2006 году, свое название в виде английской аббревиатуры BRICS оно получило от первых букв стран, которые создали структуру Brazil, Russia, India, China, South Africa. В настоящее время помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в объединение входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

В этом году в объединении председательствует Россия. Председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

экономика