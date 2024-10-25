Шпаковский: Беларусь в рамках БРИКС интересует доступ к рынкам

Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил журналистам на полях саммита БРИКС, который проходил в Казани, что республика стала государством-партнером в этом объединении.
По словам Шпаковского, Беларусь не только привержена целям построения многополярного миропорядка и разделяет «философию БРИКС».
«Она (Беларусь — Sputnik) также крайне заинтересована в доступе к рынкам и финансовым ресурсам ввиду экспортно-ориентированного характера национальной экономики», — добавил дипломат.
Советник-посланник также считает, что белорусская сторона способна внести существенный вклад в развитие БРИКС в индустриально-технологическом смысле, в сферах науки и образования, а также в контексте обеспечения продбезопасности.
Саммит в Казани
Саммит стран БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября.
Объединение было создано в 2006 году, свое название в виде английской аббревиатуры BRICS оно получило от первых букв стран, которые создали структуру Brazil, Russia, India, China, South Africa. В настоящее время помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в объединение входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
В этом году в объединении председательствует Россия. Председательство проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.