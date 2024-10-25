Шпаковский: Беларусь в рамках БРИКС интересует доступ к рынкам

Объединение было создано в 2006 году, свое название в виде английской аббревиатуры BRICS оно получило от первых букв стран, которые создали структуру Brazil, Russia, India, China, South Africa. В настоящее время помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в объединение входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.