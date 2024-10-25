Три дня, которые потрясли мир: итоги саммита БРИКС в Казани

Совершенно очевидно, что роль БРИКС будет повышаться и далее. Страны, входящие в БРИКС, уже сейчас фактически являются драйверами экономического мирового роста. По итогам текущего года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%. Это выше темпов в странах G7 (Запад) — там всего 1,7%. При такой разнице в темпах экономического роста именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП. Таким образом, БРИКС это не только про многополярный мир, это про экономическое будущее нашей планеты.