Казахстан добился впечатляющих успехов — Путин

«Российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве».