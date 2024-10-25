Казахстан добился впечатляющих успехов — Путин

Как говорится в поздравлении, Казахстан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической областях, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.
«Российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве».
Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана — счастья и процветания. С уважением, В. Путин — говорится в сообщении.