Олбани
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан добился впечатляющих успехов — Путин

АСТАНА, 25 окт — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Токаева и народ Казахстана с Днем Республики.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Как говорится в поздравлении, Казахстан добился впечатляющих успехов в социальной и экономической областях, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах.

«Российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Москва и Астана активно взаимодействуют в рамках СНГ, Евразэс, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей — на благо наших народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве».

написал Путин.

Желаю Вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам дружественного Казахстана — счастья и процветания. С уважением, В. Путин — говорится в сообщении.

Путин Владимир