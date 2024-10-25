Депутаты Мажилиса поделились своим видением значимости Дня Республики

«В 90-х годах, стартовав практически с колен в полуразрушенном, а порой и разрушенном народном хозяйстве, без денег, по большому счету, Казахстан стал государством, признанным и уважаемым в мире. Да, у нас много недостатков, но и возможностей для роста у нас тоже много. Да, сейчас непростые времена, но Казахстан продолжает развиваться, твердо стоит на ногах. У нас есть практически все для того, чтобы мы могли и дальше идти вперед».