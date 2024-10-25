Лукашенко обратился к сотрудникам Службы безопасности президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 октября 2024 года обратился к Сотрудникам службы безопасности президента и поздравил с 30-летием с момента образования. Об этом информирует пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении заметил, что все эти годы, обеспечивая защиту высших должностных лиц государства, сопровождая подготовку, а также проведение массовых мероприятий, официальных визитов представительных зарубежных делегаций, сотрудники Службы безопасности всегда демонстрировали безупречную слаженность в работе, верность присяге, были образцом мужества, чести.
Глава государства выразил слова благодарности за исключительный профессионализм, способность оперативно выполнять задачи любой сложности, руководствуясь принципами истинной преданности долгу, белорусскому народу, Отечеству.
Президент Беларуси убежден в готовности сотрудников Службы безопасности и далее с достоинством, честью выполнять обязанности, возложенные на них, а также эффективно и своевременно отвечать на вызовы времени во имя мира и процветания Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал генсекретарю ООН Гутерришу, что очень нужно белорусам, и подарил ему аистов.
Тем временем Лукашенко сказал, что надо делать, чтобы Запад не победил и не смеялся с нас.
Кроме того, глава государства сказал про планы Путина по Украине.