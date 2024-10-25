Маск вложил почти $44 млн в комитет в поддержку Трампа

«В начале октября Илон Маск вложил еще $43,6 млн в свой Super PAC, поддерживающий Дональда Трампа Благодаря новым взносам, о которых сообщается в заявлении, поданном в четверг вечером в Федеральную избирательную комиссию, общий вклад Маска в группу превысил $118 млн. Маск был тесно связан с группой America PAC», — говорится в публикации.
Согласно данным компании, которая отслеживает рекламу в США, группа America PAC в основном тратила средства на агитацию за поддержку Трампа в колеблющихся штатах.
Ранее, 18 октября, американский предприниматель предложил выплатить по $100 каждому, кто проголосует в пользу избирательной кампании Трампа в регионах, где процент поддержки кандидата колеблется.
14 октября Маск спрогнозировал, что при победе Демократической партии США на президентских выборах в стране перестанет существовать избирательная система, поскольку при поддержке увеличения мигрантов в Америке демократы поспособствуют появлению переизбытка голосующих граждан.
Еще раньше, 4 октября, меценат обвинил демократов в намеренном использовании мигрантов для получения голосов на избирательных участках.
Выборы 47-го президента США состоятся 5 ноября 2024 года, на этот пост претендуют кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель партии республиканцев Дональд Трамп.