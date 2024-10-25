Маск вложил почти $44 млн в комитет в поддержку Трампа

«В начале октября Илон Маск вложил еще $43,6 млн в свой Super PAC, поддерживающий Дональда Трампа Благодаря новым взносам, о которых сообщается в заявлении, поданном в четверг вечером в Федеральную избирательную комиссию, общий вклад Маска в группу превысил $118 млн. Маск был тесно связан с группой America PAC», — говорится в публикации.