Премьер-министр Вьетнама подарил президенту России статуэтки драконов

12
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь вручил в подарок президенту России Владимиру Путину две статуэтки драконов, которые считаются в Азии символами верховной власти. Подарок был сделан в рамках саммита БРИКС в Казани по случаю недавно прошедшего у главы государства дня рождения.
«Я привез вам подарок. Это два дракона, один — маленький, один — большой. Маленький дракон олицетворяет [власть] внутри России, а большой — это ваша власть за пределами России, ваша власть во всем мире».
Владимир Путин поблагодарил гостя за подарок.
Напомним, саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября.