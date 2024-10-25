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Премьер-министр Вьетнама подарил президенту России статуэтки драконов

Они в Азии олицетворяют власть.

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Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь вручил в подарок президенту России Владимиру Путину две статуэтки драконов, которые считаются в Азии символами верховной власти. Подарок был сделан в рамках саммита БРИКС в Казани по случаю недавно прошедшего у главы государства дня рождения.

«Я привез вам подарок. Это два дракона, один — маленький, один — большой. Маленький дракон олицетворяет [власть] внутри России, а большой — это ваша власть за пределами России, ваша власть во всем мире».

сказал Фам Минь Чинь

Владимир Путин поблагодарил гостя за подарок.

Напомним, саммит БРИКС состоялся в Казани с 22 по 24 октября.