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Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА и один воздушный шар. Военная операция, день 975-й

над Белгородской областью, один — над Брянской и один малоразмерный воздушный шар — над Ростовской. «Страна.ua» сообщила о ночных взрывах в Киеве. В Минобороны рассказали, что российские морпехи разбили колонну техники ВСУ в Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

08:47 По данным SHOT, активисты предложили Гуфу сделать тур по российским госпиталям и спеть для бойцов СВО, чтобы встать на правильный путь.

08:36 Вице-премьер Сербии Александар Вулин в беседе с ТАСС заявил, что между Россией и Украиной рано или поздно наступит мир.

08:22 Морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области — Минобороны.

08:13 «Страна.ua» написала о ночных взрывах в Киеве.

08:07 ⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников: три — над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью и один — над Брянской. Кроме этого, в Ростовской области ликвидировали один малоразмерный воздушный шар.

08:03.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 975-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.