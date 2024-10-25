Силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА и один воздушный шар. Военная операция, день 975-й

08:36 Вице-премьер Сербии Александар Вулин в беседе с ТАСС заявил, что между Россией и Украиной рано или поздно наступит мир.

08:22 Морские пехотинцы Черноморского флота на двух бронетранспортерах уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области — Минобороны.

08:13 «Страна.ua» написала о ночных взрывах в Киеве.

08:07 ⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили семь украинских беспилотников: три — над акваторией Азовского моря, три — над Белгородской областью и один — над Брянской. Кроме этого, в Ростовской области ликвидировали один малоразмерный воздушный шар.

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08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 975-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.