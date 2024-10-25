Демешин: в Хабаровском крае должны развиваться не только города

На местах активно развивается и горнодобывающая отрасль, которая остаётся ключевым источником налоговых поступлений в региональный бюджет. До конца года в Солнечном районе должна заработать горно-обогатительная фабрика, а в сентябре 2025 года ожидается ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, расположенном в Нанайском и Амурском районах. С запуском этого комбината Хабаровский край станет важным центром по добыче меди и производству медного концентрата.