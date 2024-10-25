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Демешин: в Хабаровском крае должны развиваться не только города

Ключевыми направлениями для дальнейшего экономического роста региона являются привлечение инвесторов и акцент на муниципальные районы..

Источник: Соцсети

Экономический рост при активном участии инвесторов и создание новых точек роста в муниципальных районах являются ключевыми направлениями для дальнейшего развития Хабаровского края. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин в ходе выступления на праздновании 86-летия региона.

В ближайшее время, отметил Демешин, планируется реализация нескольких масштабных проектов, способных значительно повысить социально-экономический потенциал Хабаровского края. Одним из таких проектов является строительство Тихоокеанской железной дороги и порта «Эльга» на берегу Тугурского залива, где будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, по распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 9 октября границы Территории опережающего развития «Хабаровск» были расширены на земельные участки и акватории Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

«А это не только благоприятные условия для привлечения инвесторов, но и ускоренное развитие экономики и социальной сферы», — подчеркнул губернатор.

На местах активно развивается и горнодобывающая отрасль, которая остаётся ключевым источником налоговых поступлений в региональный бюджет. До конца года в Солнечном районе должна заработать горно-обогатительная фабрика, а в сентябре 2025 года ожидается ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении, расположенном в Нанайском и Амурском районах. С запуском этого комбината Хабаровский край станет важным центром по добыче меди и производству медного концентрата.

Кроме того, отметил Демешин, начаты практические шаги по освоению Большого Уссурийского острова, который долгое время рассматривался как перспективная территория международного значения. Заключена концепция развития острова в сотрудничестве с Китаем, и проект переходит в стадию реализации.