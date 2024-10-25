Путин на саммите БРИКС в Казани работал около 40 часов

В первый день саммита, 22 октября, рабочая программа российского лидера началась примерно в полдень и завершилась ближе к полуночи, во второй — с 10 часов утра и вновь продлилась до позднего вечера. В третий день она началась с 11 часов и затянулась до второго часа ночи пятницы — уже после полуночи состоялась встреча с Президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.