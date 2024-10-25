NYT узнала, как Иран готовится ответить Израилю на новую атаку

Готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, Иран приказал вооруженным силам быть готовыми к войне, однако этот сценарий не является предпочтительным для исламского государства, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники среди иранских чиновников.
По их словам, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал военным разработать несколько военных планов для ответа на израильскую атаку. Масштаб любого «иранского возмездия», по их словам, будет во многом зависеть от серьезности атак Израиля.
Так, если Израиль ограничит свою атаку несколькими военными базами и складами, где хранятся ракеты и беспилотники, Иран, скорее всего, ничего не предпримет, рассказали источники. В то же время наиболее сильный ответ, согласно распоряжению аятоллы, будет дан в случае атак на нефтяные или ядерные объекты, или убийства высокопоставленных лиц.
«Иран на самом деле не хочет вести масштабную войну с Израилем. Мы не видим никаких выгод от взрывного роста региона», — подчеркнул в разговоре с NYT политический аналитик Нассер Имани, близкий к правительству Ирана. По его словам, Иран не рассматривает войну с Израилем как экзистенциальную угрозу, но считает, что затяжной конфликт будет разрушительным и сорвет планы нового правительства по ведению переговоров с Западом.
Отношения Ирана и Израиля резко ухудшились после начала войны в секторе Газа. С тех пор страны неоднократно обвиняли друг друга в провокациях и попытках развязать большую войну. В апреле Израиль атаковал иранское консульство в Дамаске, в результате чего погибли два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР). 14 апреля Тегеран ответил на это, атаковав Израиль с помощью 170 дронов, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. 99% объектов было перехвачено, сообщали в израильской армии.
В ночь на 31 июля при взрыве в резиденции в Тегеране погиб лидер ХАМАС Исмаил Хания. Иран обвинил в произошедшем Израиль и пообещал ответ, который, однако, не последовал мгновенно. Только после начала израильской операции в Ливане Иран вновь нанес массированный удар по Израилю. Израильские СМИ писали, что могло быть выпущено до 500 ракет.
ЦАХАЛ после атаки Ирана пообещала «серьезный и значимый» ответ. Целью ответных ударов Израиля могут стать объекты нефтедобычи и ядерные объекты Ирана, писал портал Axios. Тегеран предупредил, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».