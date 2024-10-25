NYT узнала, как Иран готовится ответить Израилю на новую атаку

«Иран на самом деле не хочет вести масштабную войну с Израилем. Мы не видим никаких выгод от взрывного роста региона», — подчеркнул в разговоре с NYT политический аналитик Нассер Имани, близкий к правительству Ирана. По его словам, Иран не рассматривает войну с Израилем как экзистенциальную угрозу, но считает, что затяжной конфликт будет разрушительным и сорвет планы нового правительства по ведению переговоров с Западом.