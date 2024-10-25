Свердловская область будет сотрудничать с Зимбабве

Речь идет об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Как пояснил Ярин, провинцию Мидлендс и Средний Урал сближает то, что это два региона с богатыми месторождениями полезных ископаемых.