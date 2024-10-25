Молдова получит от Литвы беспилотники и средства борьбы с дронами

Об этом сообщил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас по итогам встречи с главой оборонного ведомства Молдовы Анитолие Носатым, находящимся с визитом в Вильнюсе.
Отмечается, что часть поставок уже дошла до вооруженных сил Молдовы, остальное будет передано в ближайшее время. Кроме того, литовская сторона намерена направить в республику до двух миллионов евро поддержки в год в период с 2026 по 2028 год. Конкретный план будет подготовлен к осени 2025 года.
В ходе встречи в Вильнюсе министры обсудили вопросы региональной безопасности, двустороннего сотрудничества в сфере обороны, а также ход президентских выборов в Молдове и результат референдума о членстве страны в Евросоюзе.
«Решимость Молдавии добиваться членства в ЕС и проводить необратимые реформы во всех сферах, включая оборону, для нас является важной основой для планирования поддержки армии этой страны. Сильная, процветающая и демократическая Молдавия отвечает нашим интересам безопасности, поэтому мы также стремимся объединять совместную поддержку молдавской армии со странами Северной Европы и Балтии».
Носатый в свою очередь высоко оценил постоянную и безоговорочную помощь Литвы в проведении обучения штаба национальной армии в различных направлениях, в том числе в области противодействия дезинформации в контексте сохранения безопасности.
«Литва представляет для Республики Молдова надежного партнера, стойкого сторонника стремления к европейской интеграции, укреплению усилий по обеспечению мира и безопасности в регионе, а также представителя интересов страны среди наших внешних партнеров и международных организаций».
Кроме этого, в ходе своего визита в Вильнюс Носатый провел встречи с командующим Вооруженными силами Литвы генералом Раймундасом Вайкшнорасом, представителями Сейма и Министерства иностранных дел страны, а также посетил военную академию имени генерала Йонаса Жемайтиса.
В Минобороны Литвы отметили, что в этом году 200 тысяч евро будут выделены на проекты НАТО, направленные на укрепление обороноспособности Молдовы.