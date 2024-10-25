Молдова получит от Литвы беспилотники и средства борьбы с дронами

Отмечается, что часть поставок уже дошла до вооруженных сил Молдовы, остальное будет передано в ближайшее время. Кроме того, литовская сторона намерена направить в республику до двух миллионов евро поддержки в год в период с 2026 по 2028 год. Конкретный план будет подготовлен к осени 2025 года.