Восстановление Дня Республики — вопрос исторической преемственности — политолог

Символично, что решение вернуть День Республики в календарь государственных праздников президент Касым-Жомарт Токаев принял на первом заседании Национального курултая. По мнению политолога, руководителя Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззата Тасыма, этот шаг по восстановлению Дня Республики олицетворяет стремление к укреплению национального единства и возрождению исторической памяти.
— Какова политическая и историческая значимость Дня Республики?
— День Республики в Казахстане, отмечаемый 25 октября, имеет глубокую историческую и политическую значимость, символизируя не только независимость страны, но и ее стремление к суверенитету и развитию. Этот день стал важной вехой в истории Казахстана, так как 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственной независимости, которая стала основой для формирования современного государства, провозгласив принципы суверенитета, демократии и прав человека. Декларация укрепила национальную идентичность и пробудила чувство гордости у казахстанцев, что имело огромное значение для формирования единого народа.
Данный документ сыграл стратегическую роль в процессе государственного строительства и стал отправной точкой на пути к полной независимости страны. По сути, декларация зафиксировала юридические и политические основы суверенитета Казахстана, что положило начало формированию его политико-правовой субъектности на международной арене.
В Декларации были закреплены такие принципы государственности, как территориальная целостность, неприкосновенность границ, а также право на культурное самоопределение. Эти положения служили основой для укрепления национального суверенитета и культурной идентичности народа Казахстана. Документ также закреплял право республики самостоятельно решать вопросы внутренней и внешней политики, что стало важным шагом в реализации экономической независимости и закреплении национальных интересов в сфере управления ресурсами.
С политической точки зрения, День Республики является мощным символом перехода Казахстана от советского прошлого к суверенному будущему, олицетворяя первичный акт самоопределения и начало формирования основополагающих политических и правовых институтов. Он стал отправной точкой для реализации глубинных политических реформ, направленных на деколонизацию и установление собственного курса в государственной политике. Эти реформы заложили основу для укрепления демократических институтов и создания системы сдержек и противовесов, которая обеспечила политическую стабильность и устойчивое развитие.
Суверенитет, закрепленный в Декларации 1990 года, открыл возможность для проведения экономических преобразований, направленных на интеграцию Казахстана в глобальные экономические процессы. День Республики знаменует начало этого процесса, когда Казахстан приступил к строительству независимой экономической модели, основанной на принципах рыночной экономики и экономической самодостаточности. Именно благодаря этой политике страна смогла занять достойное место на международной арене, демонстрируя готовность к равноправному диалогу и многостороннему международному сотрудничеству.
Кроме того, День Республики имеет важное значение как инструмент национальной консолидации. Он напоминает о тех вызовах, которые Казахстан преодолел на пути к независимости, и о необходимости сохранения национального суверенитета перед лицом внутренних и внешних угроз. Празднование этого дня включает в себя не только официальные торжества, но и мероприятия, которые способствуют коллективной памяти, передавая молодому поколению ценности свободы, независимости и ответственности за государственное строительство.
Этот день также является символом национального единства, предоставляя обществу возможность объединиться вокруг общих политических ценностей, таких как независимость, суверенитет. Празднование Дня Республики способствует укреплению гражданской идентичности и развитию патриотического сознания, воспитывая чувство ответственности за будущее страны и необходимость активного участия в политической жизни.
Таким образом, историческая и политическая значимость Дня Республики заключается не только в его способности отмечать достижения, но и в его роли в мобилизации гражданского общества и консолидации нации вокруг идеи суверенитета и дальнейшего устойчивого развития. Этот день напоминает каждому гражданину о важности сохранения и развития культурного наследия, защиты национальных интересов и активного участия в общественных процессах, что, в конечном счете, является залогом успешного будущего страны.
— В 2009 году День Республики был упразднен. Однако в 2022 году, в преддверии 25-летия Конституции Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев вернул этот день в календарь государственных праздников. По вашему мнению, почему было принято такое решение?
— Символично, что президент предложил восстановить статус Дня Республики и отмечать его 25 октября как национальный праздник на первом заседании Национального курултая 16 июня 2022 года в Улытау. Решение президента восстановить День Республики было вызвано целым рядом значимых политико-идеологических и общественных факторов, отражающих кардинальное переосмысление январских событии и предыдущего этапа госстроительства.
Во-первых, это вопрос исторической преемственности. Восстановление праздника укрепляет коллективную историческую память нации и подчеркивает важность этого события для развития национальной идентичности. В политическом контексте это решение усиливает идею политической преемственности, демонстрируя связь нынешних достижений с историческими событиями, повлиявшими на формирование современного Казахстана.
Во-вторых, восстановление Дня Республики подчеркивает важность национальной идентичности и служит механизмом для общенациональной консолидации. Оно также усиливает социальную сплоченность, помогая преодолевать внутренние разногласия и объединяя общество вокруг общих ценностей.
В-третьих, восстановление праздника символизирует политическую волю к закреплению основных идеологических принципов, таких как независимость, национальная идентичность и суверенитет. Президент Токаев подчеркнул необходимость формирования государственной идеологии, способной адекватно отвечать на вызовы современности и отражать интересы различных слоев общества. Этот шаг также служит для политической мобилизации граждан и укрепления государственных институтов, создавая основу для долгосрочной политической стабильности.
В-четвертых, День Республики символизирует не только прошлые достижения, но и актуальные стратегические интересы Казахстана. Восстановление праздника укрепляет идею территориальной целостности и национального суверенитета, а также подчеркивает важность защиты национальных культурных и языковых особенностей. Казахстан, как средняя держава, демонстрирует свою готовность активно участвовать в международных процессах, отстаивая свои национальные интересы на глобальной арене.
— Решение президента Касым-Жомарта Токаева вернуть День Республики в статус национального праздника воспринимается многими как политический шаг. Можно ли это рассматривать как часть стратегии на обновление национальной идеологии?
— Безусловно, данный шаг олицетворяет стремление к укреплению национального единства и возрождению исторической памяти, национальная идеология, интегрируя в себя элементы исторического сознания, требует постоянного обновления и адаптации к новым реалиям. Его возврат в калейдоскоп праздников не только подчеркивает важность исторических этапов развития страны, но и продемонстрировала готовность власти учитывать мнения населения, так как возрождение Дня республики активно обсуждалось в академико-экспертном сообществе. В целом, решение президента является частью более широкой стратегии обновления национальной идеологической парадигмы, направленной на укрепление гражданской ответственности.
— Как вы считаете, какие реформы или инициативы Касым-Жомарта Токаева будут иметь долгосрочное значение для будущего независимого Казахстана и его суверенитета?
— Одной из важнейших реформ Касым-Жомарта Токаева стало проведение политической модернизации, направленной на развитие совещательной демократии и повышение уровня участия граждан в политической жизни. В долгосрочной перспективе это укрепит политическую легитимность и устойчивость системы.
— Какие уроки из политической истории Казахстана, по вашему мнению, наиболее актуальны для осмысления значения Дня Республики сегодня?
— Исторические события показывают, что активное участие граждан в политической жизни и общественных процессах является ключом к демократическим преобразованиям. Урок заключается в том, чторазвитие страны невозможно без вовлечения общества в принятие решений и формирование политической повестки.
— Как изменилось понимание суверенитета и независимости в казахстанском обществе за все это время?
— Понимание суверенитета среди граждан Казахстана претерпело значительные изменения с момента обретения независимости в 1991 году. В 90-х годах ощущение независимости было связано с эмоциональными историческими моментами от радости провозглашения национального суверенитета, надеждой на новое будущее и поиском своей национальной идентичности. Сейчас, спустя более трех десятилетий, восприятие суверенитета у казахстанцев стало более зрелым и осознанным, суверенитет воспринимается не только как историческая данность, но и как активный процесс, требующий участия каждого гражданина в строительстве будущего своей страны.