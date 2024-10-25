Восстановление Дня Республики — вопрос исторической преемственности — политолог

— День Республики в Казахстане, отмечаемый 25 октября, имеет глубокую историческую и политическую значимость, символизируя не только независимость страны, но и ее стремление к суверенитету и развитию. Этот день стал важной вехой в истории Казахстана, так как 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственной независимости, которая стала основой для формирования современного государства, провозгласив принципы суверенитета, демократии и прав человека. Декларация укрепила национальную идентичность и пробудила чувство гордости у казахстанцев, что имело огромное значение для формирования единого народа.