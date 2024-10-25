Гайдукевич примет участие в президентских выборах

В среду, 23 октября, на заседании Палаты представителей депутаты приняли решение назначить дату президентских выборов на 26 января 2025 года.
«Партия никогда не пропускала ни одной избирательной компании с 1994 года. Мы всегда работали на укрепление конституционного строя страны (…) Поэтому я хочу объявить о своем участии в выборах и выдвигаюсь от Либерально-демократической партии в кандидаты в президенты».
Гайдукевич отметил, что его команда будет формировать инициативную группу и начнет собирать подписи для выдвижения.
Президентские выборы
Как сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко, подать документы на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты необходимо не позднее 1 ноября 2024-го. По его словам, чтобы выдвинуть кандидата в президенты, нужно собрать не менее 100 тысяч подписей.
С 1 января 2025 года начнутся предвыборная агитация и информирование избирателей, этот процесс будет проходить по 25 января включительно. С 21 по 25 января состоится досрочное голосование, а 26 января — основной день выборов.
В целом в проекте республиканского бюджета на следующий год в графе «Обеспечение проведения выборов и референдумов» значится сумма около 54,1 миллиона рублей.