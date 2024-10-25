Гайдукевич примет участие в президентских выборах

«Партия никогда не пропускала ни одной избирательной компании с 1994 года. Мы всегда работали на укрепление конституционного строя страны (…) Поэтому я хочу объявить о своем участии в выборах и выдвигаюсь от Либерально-демократической партии в кандидаты в президенты».