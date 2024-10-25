В Молдавии проводят обыски у гагаузских политиков, сообщили СМИ

«С раннего утра у некоторых политических и общественных деятелей в разных районах Молдавии. С редакцией Gagauznews связался зампред Исполкома (правительства — рег.) Гагаузии Виктор Петров и сообщил, что сегодня утром обыски проводятся в его доме в Комрате», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале портала.
Оппозиционный телеканал «Первый в Молдове» утверждает, что что обыски проходят не только в Гагаузии, но и у ряда представителей блока «Победа» из разных районов республики.
Официального подтверждения проведения обысков от полиции или прокуратуры пока не было.
В Молдавии 20 октября прошли президентские выборы и референдум о евроинтеграции республики. Президент Майя Санду, ссылаясь на предварительные данные ЦИК, которые показывали, что противников евроинтеграции среди граждан Молдавии больше, чем сторонников, заявила о «беспрецедентном нападении на свободу и демократию». Она утверждала также, что правоохранительные органы якобы располагают доказательствами попыток подкупа избирателей — по ее словам, речь идет о 150−300 тысячах голосов.
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политических сил, подкупе избирателей перед выборами и отмывании средств. Три представителя оппозиционного блока «Победа» в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд назначил каждому из них по 30 суток ареста. На прошлой неделе были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.