ЕС запланировал ужесточение санкций против России в случае победы Трампа

Как сообщается, Евросоюз запланировал ужесточение антироссийских санкций в долгосрочной перспективе в случае возможного изменения санкционной политики США. Источники сообщают, что объединение намерено ввести «всеобъемлющий контроль» для остановки подозрительных поставок товаров, предназначенных для России. Также ЕС намерен ужесточить ограничения на поставки российской нефти.