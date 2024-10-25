Путин пошутил из-за реакции Запада на свои слова о КНДР

«В четвёртой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там “взрыв”, главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва», — сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой на телеканале «Россия» в ответ на просьбу прокомментировать «взрыв» реакции в Вашингтоне и Киеве на его слова.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян
Выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в четверг, Путин заявил, что Москва никогда не сомневалась, что власти КНДР серьезно относятся к договоренностям с РФ. Отвечая на вопрос о «спутниковых снимках, которые говорят о том, что в РФ находятся северокорейские войска», глава государства назвал снимки «серьезной вещью» и добавил, что «если есть снимки, значит, они чего-то отражают».