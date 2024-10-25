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Путин пошутил из-за реакции Запада на свои слова о КНДР

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя «взрыв» реакции на Западе и в Киеве на свои заявления о договоре с КНДР, предусматривающем военную помощь при нападении на одну из стран, пошутил, что в этом случае главное — чтобы «осколки далеко не летели».

Источник: РИА "Новости"

«В четвёртой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там “взрыв”, главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва», — сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой на телеканале «Россия» в ответ на просьбу прокомментировать «взрыв» реакции в Вашингтоне и Киеве на его слова.

Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18—19 июня заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в четверг, Путин заявил, что Москва никогда не сомневалась, что власти КНДР серьезно относятся к договоренностям с РФ. Отвечая на вопрос о «спутниковых снимках, которые говорят о том, что в РФ находятся северокорейские войска», глава государства назвал снимки «серьезной вещью» и добавил, что «если есть снимки, значит, они чего-то отражают».

Путин Владимир