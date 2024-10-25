От рабочих до директоров: Чекунков сообщил о «болезни» Дальнего Востока

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков констатировал, что каждое третье рабочее место на новых предприятиях Дальнего Востока остается вакантным. Такое заявление прозвучало в ходе форуме PriorityFest 2024 в МГИМО в Москве.
«Еще одна важная информация, связанная с тем, какие, скажем так, болезни роста предъявляет нам это опережающие развитие экономики — это острый дефицит кадров» — сказал министр.
Инвестиции вкладываются регулярно, однако рабочие места остаются незанятыми. По словам Чекункова, из 120 тысяч рабочих мест 40 тысяч — вакантные. Причём, эти места требуют совершенно различного уровня подготовки и не зависят от образования и опыта.
Не хватает людей «от подсобных рабочих до генеральных директоров и все, что между», — рассказал Чекунков. Поэтому рабочую силу предпринимателям Дальнего Востока приходится привлекать из других регионов России.
Напомним, что ранее кадровый дефицит в России был оценён РАН в пять миллионов человек. Нехватка рабочей силы сохраняется даже в условиях стабильного предложения на рынке труда и уже тормозит рост экономики, предупредили ученые.