Депутаты Башкирии одобрили введение почетного звания для работников туриндустрии

Госсобрание Башкирии поддержало в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Башкортостан “О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан”, которым предлагается ввести в республике новое почетное звание “Заслуженный работник сферы туризма Республики Башкортостан”. Оно будет присуждаться за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд.
Как отметила выступавшая на пленарном заседании Госсобрания РБ и. о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко, сейчас в туристической отрасли Башкирии трудятся порядка 20 тыс. человек. Новое почетное звание создаст условия для повышения престижа профессии. Гордиенко отметила, что такие звания уже присуждаются в Алтайском, Хабаровском краях, Костромской, Московской областях, Крыму и Адыгее. Планируется также ввести подобное звание на федеральном уровне.