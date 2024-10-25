Депутаты Башкирии одобрили введение почетного звания для работников туриндустрии

Как отметила выступавшая на пленарном заседании Госсобрания РБ и. о. министра предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко, сейчас в туристической отрасли Башкирии трудятся порядка 20 тыс. человек. Новое почетное звание создаст условия для повышения престижа профессии. Гордиенко отметила, что такие звания уже присуждаются в Алтайском, Хабаровском краях, Костромской, Московской областях, Крыму и Адыгее. Планируется также ввести подобное звание на федеральном уровне.