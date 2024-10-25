Песков прокомментировал возможный приезд Ким Чен Ына в Россию

Предыдущий раз президент России Владимир Путин виделся с Ким Чен Ыном в июне этого года, когда прилетал с визитом в Пхеньян. До этого в сентябре 2023 года лидер КНДР приезжал в Россию — главы государств провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Перед этим Ким Чен Ын посещал РФ в апреле 2019 года, они с Путиным встретились во Владивостоке.