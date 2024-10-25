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Песков прокомментировал возможный приезд Ким Чен Ына в Россию

КАЗАНЬ, 25 октября. /ТАСС/. Близкие соседи, коими и являются Россия и КНДР, постоянно обмениваются визитами. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам публикации в соцсетях о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын в 2025 году якобы снова может посетить Россию.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Корейская Народно-Демократическая Республика — это наш сосед, и мы развиваем весьма активно связи во всех возможных областях. И, конечно, близкие соседи постоянно осуществляют обмен визитами на высоком и высшем уровне», — отметил представитель Кремля.

Предыдущий раз президент России Владимир Путин виделся с Ким Чен Ыном в июне этого года, когда прилетал с визитом в Пхеньян. До этого в сентябре 2023 года лидер КНДР приезжал в Россию — главы государств провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. Перед этим Ким Чен Ын посещал РФ в апреле 2019 года, они с Путиным встретились во Владивостоке.

Песков Дмитрий