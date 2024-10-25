The Telegraph узнала о неготовности Британии к «следующей войне»

Вооруженные силы Великобритании достаточно подготовлены к ведению боевых действий, но рискуют отстать от противников в техническом отношении, пишет The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в армии.
«Мы можем сражаться, без сомнения, — добавил он. — Мы готовы к последней войне. Но мы должны быть готовы к ведению следующей войны».
Комментарии источника последовали за заявлением британского министра обороны Джона Хили, который заявил, что при предыдущем правительстве, сформированном Консервативной партией, армия оказалась недофинансирована и была «опустошена» до такой степени, что не смогла бы сдержать врага, начнись бои сегодня. «Великобритания, как и многие другие страны, по сути, стала очень опытной и готовой к проведению [ограниченных] военных операций. К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы к войне, мы не может сдерживать [противника]», — сказал министр.
«Постоянный поток операций и текущих обязательств привел к тому, что вооруженным силам не хватает подготовки и ресурсов для ведения боевых действий высокой интенсивности. Несмотря на возможность развертывания в короткие сроки и выполнения обязательств, наше расследование показало, что готовности к тотальной, затяжной войне уделяется недостаточно внимания и ей необходимо уделять пристальное внимание на постоянной основе», — говорилось в февральском докладе Минобороны Великобритании.
Консервативная партия до потери лидерства обещала к 2030 году нарастить траты на оборону до 2,5% от ВВП к 2030 году. Новый премьер-лейборист Кир Стармер дал «железное» обещание довести траты до этого уровня, но конкретных сроков не назвал. «Лейбористы унаследовали чрезвычайно сложную экономическую ситуацию, и мир стал намного опаснее. Поэтому инстинктивно я думаю, что к 2030 году мы должны увеличить расходы как минимум на 2,5%, и при том уровне амбиций, который у нас есть, мы должны достичь этого к 2030 году», — рассказал летом уходящий в отставку начальник Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс.
Западные страны приступили к оценке своих оборонных возможностей после начала Россией военной операции на Украине.