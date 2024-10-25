The Telegraph узнала о неготовности Британии к «следующей войне»

Комментарии источника последовали за заявлением британского министра обороны Джона Хили, который заявил, что при предыдущем правительстве, сформированном Консервативной партией, армия оказалась недофинансирована и была «опустошена» до такой степени, что не смогла бы сдержать врага, начнись бои сегодня. «Великобритания, как и многие другие страны, по сути, стала очень опытной и готовой к проведению [ограниченных] военных операций. К чему мы не были готовы, так это к войне. Если мы не готовы к войне, мы не может сдерживать [противника]», — сказал министр.