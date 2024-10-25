Формат БРИКС открыт для всех, кто разделяет его ценности — Путин

«Во-первых, мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. И кто бы что ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы. Что касается помощи Ирану, то, во-первых, мы в контакте с руководством Ирана. И свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации и прежде всего на путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что это возможно. Никто на самом деле в регионе — и мои разговоры сейчас на полях саммита БРИКС показывают: никто в регионе не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны, никто», — отметил президент РФ.