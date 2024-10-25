Формат БРИКС открыт для всех, кто разделяет его ценности — Путин

Как отметил президент РФ, саммит стал кульминацией российского председательства в объединении и одним из заметных событий в мировом политическом календаре.
Главное из выступления Путина
— Новые участники увидели и поняли, что в БРИКС можно работать и добиваться результатов.
«Они почувствовали, что в нашем объединении есть самое главное — взаимное уважение и обязательный учет интересов друг друга. Могу с удовлетворением констатировать, что все они принимают самое активное участие в рабочих форумах, выдвигают полезные, перспективные идеи, инициативы».
— Формат «аутрич»/ «БРИКС плюс» хорошо себя зарекомендовал и уже дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами из числа государств Глобального Юга и Востока.
— Все без исключения заседания и мероприятия прошли в традиционном для БРИКС деловом и открытом ключе, в атмосфере взаимопонимания.
— На саммите была одобрена Казанская декларация БРИКС, суммировавшая состоявшиеся дискуссии.
— Россия предложила продлить председательство в Новом банке развития Бразилии и президента банка Дилмы Роуссефф.
— На саммите уделили особое внимание проблематике возможного расширения БРИКС через учреждение новой категории — государств-партнеров.
— В следующем году Россия передает эстафету председательства в БРИКС Бразилии.
Президент также ответил на вопросы журналистов.
Система расчетов
Так, некоторые из них касались общей инвестиционной платформы, а также альтернативы системе SWIFT.
«Что касается SWIFT и каких-то альтернатив: мы не создавали, не создаем никаких никому альтернатив, но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день, и одна из ключевых проблем — это проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно».
Говоря о системе расчетов, президент отметил, что уже используется система обмена финансовой информацией, созданная Центральным банком России.
«У других стран-участниц БРИКС тоже есть свои системы, мы и их тоже будем использовать, уже используем и будем развивать это взаимодействие».
Расширение БРИКС
Интересовались журналисты и дальнейшим расширением объединения.
«Действительно, я уже сказал, интерес к работе в этом объединении проявляют многие страны. 35 стран участвовали в мероприятиях в Казани, и мы согласовали с партнерами, что на первом этапе, имею в виду возможное расширение, мы пойдем по пути согласования списка стран-партнеров. Такой список согласован».
Кроме того, по словам президента, некоторые страны, которые участвовали в мероприятиях саммита, передали свои предложения и запрос на полноформатное участие в работе объединения БРИКС.
Касались вопросы также конфликта в Украине, взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, контактов с Дональдом Трампом.
«Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Вы знаете, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке. Многие страны-участницы БРИКС поддерживают эти инициативы, а мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения».
Говоря о взаимоотношениях с КНДР, президент отметил:
«Как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья № 4, и мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело, в рамках этой статьи».
Комментируя контакты с Трампом Путин подчеркнул, что «это вещь, которая постоянно муссируется уже на протяжении не одного года».
«А как будут строиться российско-американские отношения после выборов — это, прежде всего, зависит от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят — не надо. Но это выбор за будущей администрацией».
Поддержка Ирана
Еще один вопрос касался того, как Путин относится к сообщениям относительно поддержки Москвой Ирана в случае нападения на него Израиля.
«Во-первых, мы очень озабочены тем, что происходит в регионе. И кто бы что ни говорил, Россия не заинтересована в том, чтобы конфликт усугублялся. Стратегически мы от этого ничего не выиграем, только увидим дополнительные проблемы. Что касается помощи Ирану, то, во-первых, мы в контакте с руководством Ирана. И свою роль видим в том, чтобы создать условия для урегулирования ситуации и прежде всего на путях поиска взаимных компромиссов. Мне кажется, что это возможно. Никто на самом деле в регионе — и мои разговоры сейчас на полях саммита БРИКС показывают: никто в регионе не хочет расширения конфликта и какой-то большой войны, никто», — отметил президент РФ.
Присоединение Саудовской Аравии к БРИКС
«Что касается Саудовской Аравии, конечно, мы в очень хорошем контакте с нашим другом, Наследным принцем, у нас замечательные отношения с Хранителем Двух Святынь — Королем Саудовской Аравии. Сегодня принимали участие представители Саудовской Аравии в нашей совместной работе. Надеемся, что и дальше она будет только расширяться», — сказал Путин, отвечая на вопрос о возможном присоединении этой страны к объединению.