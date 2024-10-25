Главе Башкирии показали научно-технические достижения Евразийского НОЦ.

«НОЦ — это управляющая компания, которая как раз является координатором, распасовщиком, организатором, финансистом. С этим мы научились справляться. Сегодня посмотрели первые научные результаты, которые есть. Когда НОЦ рождался, даже с недоверием смотрела научная общественность, руководители наших вузов. Сейчас все понимают, что эта структура эффективно работающая, и, конечно, очень помогло развитию НОЦ то, что здесь мы построили первую очередь кампуса. Именно через наш Евразийский НОЦ мы осуществляем финансирование различных научных проектов. Первые пять лет его работы были достаточно эффективны и мы поздравляем коллектив НОЦа с этой датой».