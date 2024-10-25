Главе Башкирии показали научно-технические достижения Евразийского НОЦ.

25 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил межвузовский студенческий кампус, где осмотрел выставку научно-технических достижений участников Евразийского НОЦ и экспозиции лучших творческих работ молодых ученых и студентов «Научное искусство».
Директор управляющей компании Евразийского НОЦ Наталия Латыпова рассказала, что сегодня реализуется 10 комплексных технологических проектов по 4 приоритетным направлениям.
Участниками Центра стали 42 организации, среди них 6 вузов, включая Сколтех, 3 научные организации, 32 предприятия. За время деятельности НОЦ получено 2319 патентов, разработана и передана в производство 471 передовая технология и высокотехнологичная продукция, создано 8558 новых высокотехнологичных рабочих мест. На базе созданного Центра развития компетенций Евразийского НОЦ подготовлено 8193 исследователя по 20 типам образовательных программ,
Руководитель республики вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком РАН Александром Сергеевым ознакомились с разработками лаборатории интеллектуальных программно-аппаратных робототехнических комплексов, созданной на базе УГНТУ совместно с индустриальным партнером ООО «Авиатех».
Руководитель лаборатории Андрей Краснов рассказал, что на базе лаборатории создаются системы сортировки деталей с помощью технического зрения и мобильные тележки для перевозки грузов во внутрицеховом и внутрискладском хозяйстве. На оснащение лаборатории было выделено 9 млн рублей.
«В лаборатории мы можем совместно проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, и в то же время готовить новые кадры для реализации масштабных высокотехнологичных проектов».
Радий Хабиров отметил важность быстрого внедрения научных разработок вузов, входящих в Евразийский НОЦ, в промышленное производство.
Проректор Башкирского государственного аграрного университета Иван Чудов рассказал, что молодые ученые из лаборатории селекционно-генетических и молекулярно-клеточных технологий в животноводстве и растениеводстве их вуза разработали высококачественные, устойчивые к заболеваниям и сложным погодным условиям сорта сельскохозяйственных растений. Они приспособлены к погодным условиям девяти регионов Уральского округа. Это картофель «Ирендык», лук «Иглинский-2» и клевер «Ванюша». Проходят испытания нового сорта гороха «Радуга» и пшеницы мягкой яровой «Сарра».
«Мы продолжаем исследования по получению эмбрионов для ускоренной селекции сельскохозяйственных животных с улучшенными характеристиками в рамках замещения импортных эмбрионов. Благодаря Евразийскому НОЦ наши ученые проходят стажировки в ведущих научных центрах страны и зарубежья. География обширная — от Тюмени до ОАЭ», — отметил проректор БГАУ.
Свои разработки представили ученые Башкирского государственного медуниверситета. Например, в вузе разработали гель для 3D-печати искусственных органов. Кроме того, благодаря разработкам ученых БГМУ врачи спасли жизнь пациенту с аневризмой аорты. Они провели высокотехнологичную операцию по установлению стент-графта, впервые использовав для навигации искусственную аорту. Ректор БГМУ Валентин Павлов пояснил, что ученые вуза начали изготавливать такие протезы на 3D-принтере. Лаборатория аддитивных технологий проводит комплексы лабораторных, биомедицинских испытаний керамических материалов, которые в последующем будут использованы в реконструктивной хирургии, травматологии и ортопедии, онкологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии и других направлениях. Идет работа и над проектом «Микробиом глаза», который ляжет в основу новых подходов в офтальмологии.
В то же время в передовой инженерной школе «Моторы будущего» Уфимского университета науки и технологий создают новые типы электрических двигателей, работают над задачами, которые ставит гражданская и боевая авиация.
Радию Хабирову продемонстрировали и гоночный болид, который сконструирован и собран студентами КБ Уфимского университета науки и технологий. Он побывал на всемирных гонках «Формула Студент».
«НОЦ — это управляющая компания, которая как раз является координатором, распасовщиком, организатором, финансистом. С этим мы научились справляться. Сегодня посмотрели первые научные результаты, которые есть. Когда НОЦ рождался, даже с недоверием смотрела научная общественность, руководители наших вузов. Сейчас все понимают, что эта структура эффективно работающая, и, конечно, очень помогло развитию НОЦ то, что здесь мы построили первую очередь кампуса. Именно через наш Евразийский НОЦ мы осуществляем финансирование различных научных проектов. Первые пять лет его работы были достаточно эффективны и мы поздравляем коллектив НОЦа с этой датой».