Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после учений с Китаем

Во флоте отметили, что за 34 дня экипажи российских противолодочных кораблей прошли около восьми тысяч морских миль и выполнили более 10 боевых упражнений с практическим применением артиллерийского, противолодочного и противовоздушного вооружения. Совместное патрулирование осуществлялось в северной и западной части Тихого океана.