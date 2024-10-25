Елена Дятлова: Про Париж знаем, но смотрим в сторону российских городов

Самокаты в Калининграде запрещать полностью не надо. Город должен быть для всех. Такое мнение высказала глава администрации Елена Дятлова в эфире еженедельного стрима «Дом Советов».
— Будем обустраивать парковочные места, чтобы самокатчики оставляли свои самокаты в определенных местах по городу, чтобы была возможность штрафовать в случае брошенного самоката. Прорабатываем штрафные санкции, если на самокате едут два человека, — сказала Елена Дятлова.
— А на Париж смотрите? Там вообще запретили самокаты, — сказала ведущая шоу.
— Да, и про Париж знаем, — ответила Елена Дятлова. — Но ориентируемся мы сейчас и смотрим мы не в сторону Европы, а в сторону наших Российских городов. Общий тренд такой нынче.
В пример гостья студии привела Москву, где занимаются снижением скорости самокатов, что кратно повлияло на количество ДТП — их стало меньше.
Елена Дятлова отметила, что в некоторых местах Калининграда прокатные самокаты просто не поедут. Такая зона исключения — территория у монумента «1200 гвардейцам». А где-то скорость самокатов снижается принудительно. Например, в прогулочных зонах скорость ограничена, то есть можно жать на газ, но быстрее не поедешь.