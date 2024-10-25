Елена Дятлова: Про Париж знаем, но смотрим в сторону российских городов

Елена Дятлова отметила, что в некоторых местах Калининграда прокатные самокаты просто не поедут. Такая зона исключения — территория у монумента «1200 гвардейцам». А где-то скорость самокатов снижается принудительно. Например, в прогулочных зонах скорость ограничена, то есть можно жать на газ, но быстрее не поедешь.