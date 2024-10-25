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Андрей Иванюта остается главой администрации Белорецкого района Башкирии

Андрей Иванюта остается главой администрации Белорецкого района Башкирии.

Источник: Андрей Иванюта/vk.com

Андрей Иванюта вновь назначен главой Белорецкого района Башкирии. Его кандидатуру накануне, 24 октября, единогласно поддержали депутаты вновь избранного районного Совета. Об этом чиновник сообщил в своих соцсетях.

«Продолжаю трудиться в должности главы администрации Белорецкого района. Будем и дальше работать честно и самоотверженно. Команда у нас уже сформирована, каждый занимает своё место. В районе новый депутатский корпус, уверен, что совместно с администрацией он будет ещё активнее действовать по всем направлениям. Время нелёгкое — поэтому плечом к плечу с большим терпением и старанием двигаемся вперёд».

написал Андрей Иванюта.