Андрей Иванюта остается главой администрации Белорецкого района Башкирии.

«Продолжаю трудиться в должности главы администрации Белорецкого района. Будем и дальше работать честно и самоотверженно. Команда у нас уже сформирована, каждый занимает своё место. В районе новый депутатский корпус, уверен, что совместно с администрацией он будет ещё активнее действовать по всем направлениям. Время нелёгкое — поэтому плечом к плечу с большим терпением и старанием двигаемся вперёд».