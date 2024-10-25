Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Денис Сумин назначен председателем Арбитражного суда Хабаровского края

Церемония вступления в должность состоялась 25 октября.

Источник: Закдума Хабаровского края

В Хабаровске официально представили нового председателя Арбитражного суда Хабаровского края. На этот пост назначен Денис Сумин, ранее занимавший должность заместителя председателя суда. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Церемонию возглавил заместитель спикера Думы Николай Антонов. В своем выступлении он сказал, что назначение Дениса Сумина стало признанием его заслуг, профессиональных качеств и успешной работы в арбитражной судебной системе.

«Уверен, что ваши деловые качества и профессиональный опыт обеспечат надежную работу суда, будут способствовать дальнейшему развитию экономики и бизнеса края. Желаю вам и всему коллективу новых успехов в деле отправления правосудия и защиты законных прав и интересов наших жителей», — сказал Николай Антонов.