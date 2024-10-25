Денис Сумин назначен председателем Арбитражного суда Хабаровского края

«Уверен, что ваши деловые качества и профессиональный опыт обеспечат надежную работу суда, будут способствовать дальнейшему развитию экономики и бизнеса края. Желаю вам и всему коллективу новых успехов в деле отправления правосудия и защиты законных прав и интересов наших жителей», — сказал Николай Антонов.