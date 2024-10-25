Главы иностранных государств поздравляют президента Казахстана с Днем Республики

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в поздравлении подчеркнул, что в Казахстане проводятся коренные изменения, комплексные и системные реформы во всех сферах жизни государства и общества. Лидер Узбекистана также отметил возросший престиж и влияние страны на международной арене.