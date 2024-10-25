Елена Дятлова: Платные парковки -это вопрос не про деньги

— Это не вопрос того, как можно больше заработать с жителей города, влезть в карман каждого жителя. Это не про это. В словосочетании «платная парковка» главное слово — «парковка», — пояснила глава администрации. — С момента вводу платных парковой в эксплуатацию, а это 15 мая этого года, по настоящую дату, доход у нас с этих парковок составил чуть более 2 млн рублей, — сказала Елена Дятлова, отметив, что одна парковка, учитывая оборудование, замощение, стоки воды, стоит около 7 млн рублей.