Елена Дятлова: Платные парковки -это вопрос не про деньги

В 2025 году строительство платных парковок в Калининграде продолжится: у детской областной больницы, под мостом на Генерала Павлова. Обновят пространство для машин на площади Победы. В этом же году такую большую парковку делают у СК «Юность», обновлена парковка на Юношеской, у Дома Искусств. При этом власти не ставят задачу «залезть в карман каждому жителю города». Об этом глава администрации Калининграда Елена Дятлова сказала в эфире еженедельного стрима «Дом советов».
По словам Елены Дятловой, платные парковки — «это вопрос не про деньги».
— Это не вопрос того, как можно больше заработать с жителей города, влезть в карман каждого жителя. Это не про это. В словосочетании «платная парковка» главное слово — «парковка», — пояснила глава администрации. — С момента вводу платных парковой в эксплуатацию, а это 15 мая этого года, по настоящую дату, доход у нас с этих парковок составил чуть более 2 млн рублей, — сказала Елена Дятлова, отметив, что одна парковка, учитывая оборудование, замощение, стоки воды, стоит около 7 млн рублей.
Елена Дятлова ответила, что такие парковки, в том числе, стоят возле поликлиник и социальных учреждений. Так, во время пребывания горожан в них, машина на парковке стоит бесплатно.