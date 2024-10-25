Гайдукевич заявил, что принял решение участвовать в выборах президента Беларуси

Гайдукевич отметил, что ЛДПБ никогда не пропускала ни одной избирательной кампании, начиная с 1994 года. Он подчеркнул, что партия всегда работала на выборах на укрепление конституционного строя, чтобы выборы прошли спокойно и без вмешательства извне, чтобы это было праздником для людей.