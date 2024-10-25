Гайдукевич заявил, что принял решение участвовать в выборах президента Беларуси

Депутат Олег Гайдукевич заявил, что принял решение участвовать в выборах президента в Беларуси. Об этом глава Либерально-демократической партии Беларуси сказал в эфире Первого информационного телеканала.
Гайдукевич отметил, что ЛДПБ никогда не пропускала ни одной избирательной кампании, начиная с 1994 года. Он подчеркнул, что партия всегда работала на выборах на укрепление конституционного строя, чтобы выборы прошли спокойно и без вмешательства извне, чтобы это было праздником для людей.
Он подчеркнул, что на выборах необходимо поднять вопросы, которые действительно беспокоят белорусов, уточнив, что должна быть здоровая конкуренция, дискуссия.
— Поэтому я хочу объявить в этой студии, что я принял решение участвовать в выборах и выдвигаюсь от Либерально-демократической партии Беларуси, — подчеркнул Олег Гайдукевич.
Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года. Глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.
Кстати, ЦИК Беларуси сообщил, что досрочное голосование на выборах президента начнется 21 января.