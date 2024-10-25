Глава Рамонского района Воронежской области Роман Береснев сложил полномочия

Роману Бересневу 45 лет (26 октября исполнится 46). Он родился на хуторе Окраюшкин Подгоренского района Воронежской области. В 1999 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция». С 1999 по 2000 годы работал слесарем-ремонтником ОАО «Маслозавод Подгоренский». С 2000 по 2002 годы — в должности следователя Подгоренского РОВД. На муниципальную службу поступил в 2002-м. В администрации Подгоренского района прошел путь от главного специалиста-юрисконсульта до главы района, последнюю должность занимал в 2013—2023 годах. В феврале 2023-го сменил на посту главы Рамонского района Николая Фролова. Господин Фролов стал заместителем руководителя регионального департамента (ныне — министерство) природных ресурсов и экологии — начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира.