Глава Рамонского района Воронежской области Роман Береснев сложил полномочия

Об этом господин Береснев сообщил в своем Telegram-канале. Накануне стало известно, что он может возглавить администрацию Россошанского района Воронежской области.
В администрации Рамонского района уточнили, что последним рабочим днем господина Береснева на посту главы муниципалитета станет 28 октября. С 29 октября до избрания нового руководителя райадминистрации исполняющим обязанности будет его заместитель Николай Буренин.
Роману Бересневу 45 лет (26 октября исполнится 46). Он родился на хуторе Окраюшкин Подгоренского района Воронежской области. В 1999 году окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция». С 1999 по 2000 годы работал слесарем-ремонтником ОАО «Маслозавод Подгоренский». С 2000 по 2002 годы — в должности следователя Подгоренского РОВД. На муниципальную службу поступил в 2002-м. В администрации Подгоренского района прошел путь от главного специалиста-юрисконсульта до главы района, последнюю должность занимал в 2013—2023 годах. В феврале 2023-го сменил на посту главы Рамонского района Николая Фролова. Господин Фролов стал заместителем руководителя регионального департамента (ныне — министерство) природных ресурсов и экологии — начальником отдела государственного надзора и охраны объектов животного мира.
Николай Буренин родился в 1988 году в Воронеже, окончил Воронежский государственный архитектурно-строительный университет (сейчас — Воронежский государственный технический университет) по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2015 по 2018 годы работал замглавы Рамонского городского поселения. В 2018—2020 годах — замдиректора областного Центра государственной кадастровой оценки. В 2020—2023 годах проходил государственную гражданскую службу в аппарате правительства Воронежской области. С февраля 2023-го занимает пост замглавы Рамонского района, курирующего вопросы ЖКХ, дорожной деятельности, градостроительства, ГО и ЧС.
С апреля Россошанский район в качестве и.о. возглавляет Александр Хиценко. Он приступил к новым обязанностям после сложения полномочий Юрием Мишанковым, которого задержали по подозрению в мошенничестве.
В октябре конкурс на пост главы района был признан несостоявшимся в связи с тем, что два из трех зарегистрированных кандидатов независимо друг от друга отказались от участия в процедуре. В качестве причин самоотводов замглавы райцентра Россошь Александр Губарьков и директор местного муниципального учреждения «Центр территориального развития» Сергей Сайков отметили личные обстоятельства.